Son dakika haberleri... - İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.
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Son dakika haberleri... - İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

- İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA)- İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlıların 29 milyon dolarını zimmetine geçirdiği belirlendi.

Son dakika haberleri... - İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.
Son dakika haberleri... - İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.
Son dakika haberleri... - İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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