İrfan Can Kahveci, Fenerbahçelilere müjdeli haberi bizzat verdi! Milli aradan sonra dönüyor

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi. 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan İrfan Can Kahveci, milli takım arasından sonra sahalara döneceğini söyledi.

"ÇOK ACELE ETMEK İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'nin bu sezon çok iyi gittiğini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, güzel bir hava var takımda. Benim sakatlığım da şu an daha iyiye gidiyor. Çok acele etmek istemiyorum. Milli Takım arasından sonra başlayacağım inşallah. Sapa sağlam dönüp, inşallah bir daha sakatlanmadan, güzel bir sezon geçirmek istiyorum" dedi.

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