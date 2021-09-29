İrfan Can Kahveci, Fenerbahçelilere müjdeli haberi bizzat verdi! Milli aradan sonra dönüyor - Haberler Spor
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçelilere müjdeli haberi bizzat verdi! Milli aradan sonra dönüyor

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67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecine değinen yıldız futbolcu, "Benim sakatlığım şu an daha iyiye gidiyor. Çok acele etmek istemiyorum. Milli Takım arasından sonra başlayacağım inşallah" dedi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi verdi. 67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan İrfan Can Kahveci, milli takım arasından sonra sahalara döneceğini söyledi.

"ÇOK ACELE ETMEK İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'nin bu sezon çok iyi gittiğini dile getiren İrfan Can Kahveci, "Çok mutluyuz, güzel bir hava var takımda. Benim sakatlığım da şu an daha iyiye gidiyor. Çok acele etmek istemiyorum. Milli Takım arasından sonra başlayacağım inşallah. Sapa sağlam dönüp, inşallah bir daha sakatlanmadan, güzel bir sezon geçirmek istiyorum" dedi.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçelilere müjdeli haberi bizzat verdi! Milli aradan sonra dönüyor
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