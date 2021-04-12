İrfan Can'ın yarım kalan 'Kahve' sevincini Mert Hakan tamamladı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın attığı golden sonra saha kenarında sarı-lacivertli futbolcular golü 'Kahve' içerek kutladı. Denizlispor maçında iptal edilen golde de bu sevinci yapıp, hevesleri kursağında kalan futbolcular, bu kez eksik kalan hareketi tamamladı.
İrfan Can Kahveci'nin 'Kahve' sevinci bu kez yarıda kalmadı. Kadıköy'de oynanan Denizli maçının son anlarında gol atan ve 'Kahve' sevinci yapan İrfan, hakemin iptal kararıyla mutluluğunu tamamlayamamıştı. Ama Gazişehir maçında bu sevinç tamamlandı.
MERT HAKAN'DAN KUTLAMA
Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Mert Hakan, başka bir kutlama yaparken yanına İrfan Can geldi. Mert Hakan, İrfan ve Ozan üçlüsü, golün sevincini 'Kahve' içerek kutladı. Sarı-Lacivertli futbolcuların halleri taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu.