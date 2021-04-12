İrfan Can'ın yarım kalan 'Kahve' sevincini Mert Hakan tamamladı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın attığı golden sonra saha kenarında sarı-lacivertli futbolcular golü 'Kahve' içerek kutladı. Denizlispor maçında iptal edilen golde de bu sevinci yapıp, hevesleri kursağında kalan futbolcular, bu kez eksik kalan hareketi tamamladı.