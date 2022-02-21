İrfan Can çılgına döndü! Maçın sonunda Galatasaraylı yıldızın peşinden koştu
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçından sonra çılgına döndü. İrfan Can, Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e saldırmaya çalıştı, 5 kişi tutamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İzmir'de Göztepe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Galatasaray son anlarda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı. Hakemin penaltı kararları maça damga vurdu.
KORİDORA TAŞINDI
Maçın bitmesiyle sinirler gerildi. İrfan Can, Mostafa Mohamed'le gerginlik yaşadı. 5 oyuncu onu zor tuttu. Koridorda da gerginliğin devam ettiği belirtildi.