İrfan Can çılgına döndü! Maçın sonunda Galatasaraylı yıldızın peşinden koştu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İzmir'de Göztepe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Galatasaray son anlarda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı. Hakemin penaltı kararları maça damga vurdu.

KORİDORA TAŞINDI

Maçın bitmesiyle sinirler gerildi. İrfan Can, Mostafa Mohamed'le gerginlik yaşadı. 5 oyuncu onu zor tuttu. Koridorda da gerginliğin devam ettiği belirtildi.