İrfan Buz: Oyunumuz skora yansımalı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak olan Atakaş Hatayspor hazırlıkları sürerken, teknik direktör İrfan Buz, 3 puan almak istediklerini söyleyerek, "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" dedi.

Zaman zaman oyunda sistem değişikliğine gittiklerini de dile getiren Buz, "Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz, skora ihtiyacımız var. Bunun da bilincindeyiz. Her zaman dediğim gibi Malatyalıları sevindirmek istiyoruz. Yönetimle her zaman istişare halindeyiz. Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" diye konuştu.