İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
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İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran, Taliban'ın talebi üzerine Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine bu ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine bu ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İran Petrol, Gaz ve Petrokimya İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, "Taliban'ın İran'dan alınan akaryakıt tarifelerini yüzde 70 oranında düşürmesinin ardından İran, Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı." dedi.

Hüseyni, Afganistan'a akaryakıt ithalatının yeniden başlamasına karşın bazı İranlı iş adamlarının bu ülkeye ihracat konusunda temkinli olduğunu aktardı.

İran, Afganistan'daki son gelişmeler ve güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Ağustos'ta bu ülkeye yapılan akaryakıt ihracatını askıya almıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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