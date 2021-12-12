İran, kripto parasının kısa sürede piyasada yer alacağını açıkladı - Haberler
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İran, kripto parasının kısa sürede piyasada yer alacağını açıkladı

İran, kripto parasının kısa sürede piyasada yer alacağını açıkladı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, ülkesine ait kripto paranın deneme sürümünün yakında piyasaya gireceğini söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, ülkesine ait kripto paranın deneme sürümünün yakında piyasaya gireceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.

Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı.

Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.

İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu belirtiliyor.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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