Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, koronavirüsün İran'da yayılmaya başlamasıyla Türkiye-İran arasında işleyen yük ve yolcu tren seferlerinin 23 Şubat tarihinde saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve İran'da da ölümlere yol açan koronavirüs tedbirleri kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi, Van Tahran yolcu treni ve yük tren seferlerinin 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
HAFTADA 2 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Türkiye ile İran arasındaki demir yolu ile yolcu bağlantısı haftada bir gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara (Trans Asya treni) ve yine aynı şekilde hafta bir gün çalışan Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.
İRAN'DA İLK OLARAK 19 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da ilk olarak 19 Şubat Çarşamba günü görüldü. Tüm dünya genelinde 2 bin 500'den fazla insanın ölümüne sebep olan virüsün İran'da sebep olduğu ölümlerin sayısı 12'ye yükseldi. 47 kişiye ise virüs bulaştı.