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İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi. İran'da koronavirüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti.

04.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:50
İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi

'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Korona'yı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, 1, 2 ve 3. lig müsabakaları 20 Mart Cuma gününe kadar askıya alındı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA


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