İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi. İran'da koronavirüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Korona'yı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, 1, 2 ve 3. lig futbol müsabakaları 20 Mart Cuma gününe kadar askıya alındı.
Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.
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Kaynak: AA
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