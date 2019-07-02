Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi

Türkiye-Irak arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslar sürdürülürken Irak'tan ihracata yönelik bir engel kararı daha geldi. Mayıs ayında yumurta, Haziran ayı itibariyle de içecek ve dondurma ithalatına yasak getiren Irak, şimdi de Türkiye'den yapılacak sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin yasaklandığına dair tebliğ yayınladı.

BİR YIL YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Dünya gazetesinden Burçak Göral'ın haberine göre; Irak Bakanlar Kurulunca alınan kararın 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağı bildirildi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Kadir Küllahçıoğlu, Bağdat'ın aldığı kararla birlikte Irak'a makarna ihracatının tamamen durdurduğunu vurgulayarak, kararın sebeplerinin Türkiye-Irak arasında devam eden gergin siyasi ilişkiler ve Irak'ta kurulan makarna fabrikalarıyla yerli üretimi yaygınlaştırma çabası olduğunu söyledi.