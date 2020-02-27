: Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak

27.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:33

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyad'ın federasyona yaptığı talep doğrultusunda, koronavirüsle mücadele kapsamında futbol maçları ve tüm sportif faaliyetler seyircisiz oynanacak. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de koronavirüs şüphesi bulunan veya vakaya yakalananların tedavi edilmesi için kurulan hastaneyi ziyaret ederek, önlemleri yerinde inceledi.

IKBY Sağlık Bakanlığı da vatandaşlara güvenilir ve doğru bilgiler vermek için Erbil, Süleymaniye, Halepçe ve Duhok'ta yayın yapacak bir yerel televizyon kanalı açtı. Kanalda sadece koronavirüsten korunma yollarını içeren yayınlar yapılacak. Ayni aileden 4 kişide koronavirüsün tespit edildiği Kerkük'ten yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Erbil'e gelmek isteyen vatandaşlar da kent girişinde tıbbi gözetime tabi tutuluyor. Vatandaşlar, girişlerde yer alan seyyar tıbbi merkezlerde gerekli incelemelerinin ardından kente alınıyor. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, virüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu yerlerden birinin çok kalabalık ve sağlık hizmetlerinden yoksun hapishaneler olduğunu aktardı. Beyatlı, hükümet yetkililerine hapishanelerde ivedi bir şekilde tedbir alınması çağrısında bulundu.

IRAK'TA KORONAVİRÜS VAKASI

Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı. Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu. IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti. Irak merkezi hükümetinde 10, IKBY'de ise tüm okullarda eğitime 28 gün ara verilmişti. Irak'ın Necef kentinde, 24 Şubat'ta, İranlı bir öğrencide 25 Şubat'ta da Kerkük'te aynı aileden 4 kişide, bugün de Bağdat'ta 1 gençte yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Irak Dışişleri Bakanlığı dün İran'ın yanı sıra Çin, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya ve Singapur vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Kaynak: AA

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