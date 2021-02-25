İpsizcambaz, ETİD'e üye oldu
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İpsizcambaz, ETİD'e üye oldu

25.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:20
İpsizcambaz, ETİD'e üye oldu

Online alışveriş yeri İpsizcambaz.com, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğine (ETİD) üye oldu.

Online alışveriş yeri İpsizcambaz.com, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğine (ETİD) üye oldu.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamada, şirketin, e-ticaret sektörünün ortak platformu olan ve 80'i aşkın seçkin firmaya ev sahipliği yapan ETİD'e üye olduğu belirtildi.

E-ticaret sektörüne ve kullanıcılarına değer katan çalışmalar gerçekleştiren ve sektördeki başarılı firmalara ev sahipliği yapan ETİD'in ülkenin elektronik alışveriş alışkanlığına ve deneyimine katkı sağlamayı amaçladığı bildirilen açıklamada, binlerce marka, mağaza ve ürünü tek çatı altında buluşturan İpsizcambaz'ın, alıcı ve satıcı için ortak bir pazar yeri imkanı tanıdığı, kurumsal mağazaları ve bireysel satıcıları aynı platform altında buluşturabildiği ve müşterilerine özel kampanyalar düzenlediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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