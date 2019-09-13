iPhone 11 modellerini tanıtan Apple, Türkiye fiyatlarında indirime gitti

13.09.2019 18:16

Bu hafta gerçekleştirdiği lansmanla iPhone 11 modellerini tanıtan Apple, Türkiye'de eski iPhone fiyatlarında indirime gitti. Buna göre iPhone XR'ın başlangıç fiyatı 7 bin 399 TL'den 6 bin 499 TL'ye, 64 GB'lık iPhone 8'in fiyatı 5 bin 799 TL'den 4 bin 999 TL'ye, iPhone 8 Plus'ın fiyatı ise 6 bin 699 TL'den 5 bin 999 TL'ye indirildi.

APPLE 3 MODELİ SİTESİNDEN KALDIRDI

Resmi sitesinde fiyatları yeniden güncelleyen Apple, eski 3 modelini de beraberinde siteden kaldırdı. iPhone 11 modellerini sitesine ekleyen Apple, geçtiğimiz yıl X modelini kaldırdığı gibi bu yılda iPhone XS ve iPhone XS Max ve iPhone 7 modellerini siteden kaldırdı.

YENİ MODELLERİN TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ DEĞİL

Apple'ın yeni cihazları iPhone 11, iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max'ın henüz Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve fiyat ise belli değil.