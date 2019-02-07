İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu

Kırklareli'de sosyal medyada bir kampanya linkine tıklayan şahıs hayatının şokunu yaşadı. Tıkladığı linke kişisel bilgilerini giren şahıs 6 bin 380 TL dolandırıldı.

Kırklareli'de R.K. isimli bir şahıs, twitter'da bir bankaya ait kampanyayı görüp, kampanya linkine tıkladı. İnternet ortamındaki gönderiyi tıkladıktan sonra önüne çıkan kampanyaya kullanıcı adı ve şifresini yazan R.K. sisteme bir türlü giriş yapamadı. Daha sonra sisteme giriş yapabilmesi için telefonuna onay kodu gönderilen R.K. bu denemesinden de sonuç alamadı.

BİNLERCE LİRA DOLANDIRILDI

Bir süre sonra R.K.nin telefonuna, E.Ş. isimli şahsa ait hesaba 6 bin 380 TL para gönderileceğine dair uyarı mesajı geldi. Bunun üzerine bankanın müşteri hizmetlerini arayan R.K. şüpheli işlem bildiriminde bulunarak, banka hesabını askıya aldı. Şahıs banka hesabını askıya aldıktan sonra E.Ş. isimli şahsa ait hesaba 6 bin 380 TL para transferi yapılarak dolandırıldığını polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA