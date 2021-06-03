Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı

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Sosyal medyada fitness eğitim videoları çekerek ünlü olan Pamela Reif, takipçilerine spor kıyafetleri ve yazlık elbiseleri tanıtırken sınırları zorladı. Pamela, ayna karşısında reklamını yaptığı bikiniyi cesurca açarak paylaşım yaptı. Instagram'da 8 milyon takipçisi olan Fitness antrenörü Pamela'nın paylaşımları 400 bin civarında beğeni alıyor.

Pamela Reif yine sosyal medyayı salladı. Çektiği fitness videolarıyla hatırı sayılır derecede kitle yakalayan genç sporcu, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Spor kıyafetleri ve yazlık giyim malzemeleri tanıtımı yapan Pamela, adeta sınırları zorladı. Ayna karşısında tanıtımını yaptığı bikinisini açtığı anları paylaşan Pamela, bu durumdan da keyif aldı.

KARIUS'LA İLİŞKİ YAŞADI

Pamela Reif, bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Loris Karius'la da birliktelik yaşamıştı. Alman basınında Karius ve Pamela'nın halen görüştüğü konuşuluyor.