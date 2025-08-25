Inter Torino CANLI izleme linki var mı? Inter Torino maçı hangi kanalda?

Heyecanla beklenen bu önemli randevunun yayın detayları da belli olmaya başladı. Taraftarların en çok araştırdığı "Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkânı olacak mı?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

INTER TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'da Inter ile Torino arasında oynanacak mücadele, Tivibu Spor 1, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

S Sport Plus platformu hem internet üzerinden hem de Türksat uydusu aracılığıyla, şifreli yayın seçeneğiyle izlenebilecek.

INTER TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Inter – Torino karşılaşması, 25 Ağustos Pazartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Kritik mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

INTER TORİNO MAÇININ SKORU NE?

Inter ile Torino arasındaki Serie A mücadelesi henüz start almadığı için skor bulunmuyor.

INTER TORİNO MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

İtalya Serie A'da Inter ve Torino'nun kozlarını paylaşacağı bu önemli maç, Milano'daki ünlü Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.