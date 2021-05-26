Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı
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Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı

Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı
Haberler.com - Haberler | Spor

Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan İnter, teknik direktör Antonio Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı. Küçülmeye gitme kararı alan İtalyan ekibi, tecrübeli hocaya yıllık 12 milyon euro ödüyordu.

İtalya Serie A'da Juventus hegemonyasını yıkarak Inter'i şampiyonluğa ulaştıran Conte ile yollar ayrıldı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalya hocaya, 7 milyon euro tazminat ödenecek

"KULÜBÜMÜZÜN TARİHİNDE SONSUZA KADAR KALACAK"

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm kulüp Antonio'ya, 19'uncu Scudetto'yu kazanmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışması için teşekkür eder. Antonio Conte, kulübümüzün tarihinde sonsuza kadar kalacak" ifadelerine yer verildi.Antonio Conte yönetimindeki Inter, 2009-2010 sezonunun ardından şampiyon olma başarısı göstermişti.Inter'de Conte'nin yerine Max Allegri ve Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin isimleri anılıyor.

Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
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