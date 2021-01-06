Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor

Inter, Juventus ve Leverkusen, Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedelini 45 milyon euro olarak belirledi.

Yusuf Yazıcı, Lille'de gösterdiği müthiş performansın ardından Juventus ve Inter'in gündemine geldi. Fransızlar, Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedelini belirledi.

Le 10 Sport'ta yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı için ara transfer döneminde Juventus ve Inter'in ilgilendiğine dair menajerler Fransız kulübünün kapısını çaldı. Resmi bir teklif olmasa da Lille, Yusuf Yazıcı için 45 milyon euro bonservis bedeli belirlediklerini iletti.

Juventus ve Inter dışında Bayer Leverkusen'in de Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği ancak Lille'nin 45 milyon euro ödense dahi ara transfer döneminde değil sezon sonunda bu transfer onay vereceği belirtildi.

45 OLURSA, 5.3 TRABZONSPOR'A

Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Trabzonspor'da Lille'e 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Daha sonra Lille, 25 maç oynattığı için 1 milyon euro daha ödedi. Ayrıca, Trabzonspor net transfer karının da yüzde 20'sini alacak.

Milli yıldız, 45 milyon euro'ya transfer olursa 5.3 milyon euro Trabzonspor'a ödenecek.

Yusuf, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı.