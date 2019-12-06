Inter'in Roma'ya Karşı Attığı En İyi Goller
İtalya Serie A'nın en nefes kesen karşılaşmalarından biri olan Inter-Roma rekabetinde, Inter'in eski efsane isimleri Esteban Cambiasso, Youri Djorkaeff ve Javier Zanetti ve daha fazlalarının ayağından bulduğu goller karşınızda.
06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:13
İtalya Serie A'nın en nefes kesen karşılaşmalarından biri olan Inter-Roma rekabetinde, Inter'in eski efsane isimleri Esteban Cambiasso, Youri Djorkaeff ve Javier Zanetti ve daha fazlalarının ayağından bulduğu goller karşınızda.
Kaynak: Dugout
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