Inter'in Roma'ya Karşı Attığı En İyi Goller

06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:13

İtalya Serie A'nın en nefes kesen karşılaşmalarından biri olan Inter-Roma rekabetinde, Inter'in eski efsane isimleri Esteban Cambiasso, Youri Djorkaeff ve Javier Zanetti ve daha fazlalarının ayağından bulduğu goller karşınızda.