İnsansız kara aracı göreve hazır
Türk güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde insansız kara araçları geliştirdi. 'Türkiye'nin mini askerleri' yakıştırması yapılan araçlar, bir çok operasyonda kullanılabilecek.
06.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:44
Türk savunma sanayisi bünyesinde 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında üç tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi.
GENİŞ OPERASYONLARDA KULLANILABİLECEKİnsansız kara aracı mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş operasyonlarda kullanılabilecek. Kara aracının yüzde 60 eğim tırmanma kabiliyeti, 150/500 uzaktan kontrol mesafesi, menfez geçişi, merdiven çıkma, alternatif silah modülü, keşif, gözetleme modülü, sudan geçme gibi bir çok özelliği bulunuyor.
SERİ ÜRETİME GEÇİLİYORSavunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA