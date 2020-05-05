İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir

İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor, futbola geri dönülmesi durumunda maç devrelerinin 45 dakikadan kısa tutulmasının muhtemel kararlardan biri de olabileceğini söyledi.

İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor'dan sürpriz bir öneri geldi.

Premier Lig yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ligin, 8 Haziran'dan itibaren yeniden başlamasını istiyor. Ancak birçok oyuncu, sahaya çıkma konusunda endişeli.

Profesyonel futbolcular birliği başkanı Gordon Taylor, oyuncuların endişelerinde haklı olduğunu vurguladı.

Hiç kimsenin kendisinin ve yakınlarının yaşamını tehlikeye atmak istemediğinin altını çizen Gordon; "Ligler yeniden başlayacaksa,tüm oyuncuları tatmin edecek bir çözüm yolu bulunmalı. Oyuncular ikna edilmeden ligi başlatamazsınız" dedi.

"MAÇ DEVRELERİ 45 DAKİKADAN AZ OLSUN"

Taylor, futbola geri dönülmesi durumunda maç devrelerinin 45 dakikadan kısa tutulmasının muhtemel kararlardan biri de olabileceğini ifade etti.