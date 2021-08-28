İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 2. galibiyetini alırken, Londra ekibi an itibarıyla ligde son sıraya yerleşti.

Manchester City, Premier Lig'in 3. haftasında Etihad Stadyumu'nda Arsenal'i konuk etti. Mücadelenin başından sonuna kadar oyunun hakimi olan Manchester City karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FERRAN TORRES YILDIZLAŞTI

Karşılaşmaya harika başlayan Manchester City, 7. dakikada İlkay'ın golüyle 1-0 öne geçerken 12. dakikada Ferran Torres'le farkı 2'ye çıkardı. 35. dakikada Arsenal'de Xhaka'nın kırmızı kart görmesinin ardından baskısını iyice artıran Manchester ekibi, 43 dakikada Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada Ferran Torres'in golleriyle farkı 5'e çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.

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Ali Gülhan
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti - Haberler Spor
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