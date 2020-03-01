İngiltere güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi
İngiltere'de yayımlanan bir gazetenin, yeni tip koronavirüs tehdidi açısından tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi göstermesi, İngilizlerin gözdesi Muğla'daki turizmcileri mutlu etti.
01.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:03
İngiltere'de yayımlanan bir gazetenin, yeni tip koronavirüs tehdidi açısından tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi göstermesi, İngilizlerin gözdesi Muğla'daki turizmcileri mutlu etti.
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Kaynak: Dunya.com