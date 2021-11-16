Tabelada golü yazacak yer kalmadı! İngiltere 10-0'lık skorla Dünya Kupası'na katıldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçta futbolseverler gole doydu. İngiltere, San Marino'yu 10-0 mağlup etti. Harry Kane, 4 golle karşılaşmaya damga vurdu.

EN GOLCÜSÜ

Kane 2021 yılı içinde milli formayla 13 gole ulaşarak bir takvim yılı içinde milli takımda en fazla gol atan İngiliz futbolcu oldu.

57 YIL SONRA GELEN ZAFER

İngiltere, 1964 yılından bu yana ilk kez bir maçta iki basamaklı skora ulaştı. İngiltere Milli Takımı en son 57 yıl önce ABD'yi 10-0'la geçmişti.

ATMAYAN KALMADI

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer goller Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

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