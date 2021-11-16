Tabelada golü yazacak yer kalmadı! İngiltere 10-0'lık skorla Dünya Kupası'na katıldı
EURO 2020'nin finalisti İngiltere, I Grubu'nun son maçında San Marino'ya gol oldu yağdı. İngiltere, 10-0'lık galibiyetle Dünya Kupası biletini güle oynaya aldı. Harry Kane inanılmaz performansıyla büyüledi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçta futbolseverler gole doydu. İngiltere, San Marino'yu 10-0 mağlup etti. Harry Kane, 4 golle karşılaşmaya damga vurdu.
Kane 2021 yılı içinde milli formayla 13 gole ulaşarak bir takvim yılı içinde milli takımda en fazla gol atan İngiliz futbolcu oldu.
İngiltere, 1964 yılından bu yana ilk kez bir maçta iki basamaklı skora ulaştı. İngiltere Milli Takımı en son 57 yıl önce ABD'yi 10-0'la geçmişti.
İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer goller Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.
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