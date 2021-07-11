İngiltere'de Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finallerinde en erken golü atı

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EURO 2020 finalinde İngiltere, mücadelenin başladıktan 1 dakika 57 saniye sonra Luke Shaw'un golüyle öne geçti. Milli takım kariyerinde ilk kez ağları sarsan İngiliz futbolcu, bu golüyle Avrupa Şampiyonası finallerinde atılan en erken gole imza attı.

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finalinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan İngilizler henüz 2 dakika dolmadan karşılaşmada öne geçti.

TARİHİ BAŞARI

İngiltere'de Luke Shaw, paslarla kendi sahalarından çıktıkları hücumda Trippier'in ortasında arka direkte güzel bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. İngiltere Milli Takımı kariyerindeki ilk golünü atan Shaw, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı. İngiliz oyuncu, 1 dakika 57 saniyede ağları sarstı ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu. EURO 2020'de parlayan bir performans sergileyen Shaw, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı yaptı.