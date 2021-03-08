İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti
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İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti

08.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:50

Daha önce Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına İngiltere'den kötü haber geldi. Savunma bütçesinde kısıtlamaya giden İngiltere, planlanan 138 adet F-35 siparişini, 90 adet azaltarak 48 adet F-35B savaş uçağı satın alacak.

İngiltere merkezli Sunday Times gazetesi, F-35 programıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazete, İngiltere'nin F-35 savaş uçağı alımında ciddi oranda azalmaya gideceğini yazdı.

İngiltere, son dönemde askeri teçhizatlarında çeşitli kısıtlamalara gidiyor. Söz konusu haberde de bazı askeri kısıtlamaların olacağı belirtilirken, 90 adet F-35 savaş uçağı siparişinin iptal edileceği aktarıldı.

NİHAİ AÇIKLAMA 16 MART'TA

16 Mart'ta konuyla ilgili nihai bir açıklama yapılacağı belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre:

"General Nick Carter, gelecekteki silahlı kuvvetlerimiz için vizyonu belirlemede merkez olmuştur. Başbakan, geçen yıl açıklanan 24,1 milyar sterlinlik savunma anlaşmasının ardından entegre gözden geçirmenin sonuçları uygulanırken, General Carter'dan süreklilik ve istikrarı sağlamak için görevde kalmasını istedi. Entegre inceleme 16 Mart'ta yayınlanacaktır."

Savunma bütçesinden kısıtlamaya gidilen askeri teçhizatlar:

  • 80 bin olan Asker sayısı 2024 de 72, 2030 da 70 bin olacak.
  • 24 Adet Typhoon savaş uçağını erken emekli edilecek.
  • F-35 alımı 138'den 48'e düşürüldü.
  • 5 adet planlanan E-7 uçağı 3 adet olarak revize edildi.
  • 600 adet Warrior zırhlı muharebe aracının modernizasyonu iptal edildi.
  • 14 adet C-130J emekliye sevk edilecek.
  • Lojistik helikopter filosunda 45 adet azaltma yapılacak.
  • Eski model bazı obüs ve top sistemleri emekli edilecek.
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti
Haber Yorumları (3)
TESPIT: NE YAPACAKSINIZ F35 İ , , , 30 TANE ULKENIN PARCA URETEREK BIR ARAYA GETIRDIGI UCAKTAN HAYIRMI GELIR , , TOPLAMA BILGISAYAR GIBI
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AGA: iyi oldu bize kazik atarlar idi nerde ise hepsi bozuk cikti hic olmaz ise sistemi bize verin biz yapalim o hatalari buluruz
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AKÇABAATLISELÇUK: Uçağın ismini ve2parçadı değiştirler aha sana yeni uçak KENDİLERİ ÇOK AKILLI BUNLARIN ,tazminat versin bizi çıkaran ve bize satmayanlar YOK ÖYLE BİR DAVA üretilen ,biten uçak sanki bitmemiş gibi anlatıyorlar dünyaya
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