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İngilizler yazdı! Galatasaray, Lemina için Southampton ile görüşmelere başlayacak

İngiliz basını, Galatasaray'ın, Mario Lemina'nın 16 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek için İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başlayacağını yazdı. Lemina bu sezon sarı-kırmızılı formayla 20 maçta 1 gol attı.

06.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:29
İngilizler yazdı! Galatasaray, Lemina için Southampton ile görüşmelere başlayacak

, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın 16 milyon euroluk opsiyon maddesini düşürmek için ile görüşmelere başlıyor. kaynaklı Daily Echo'nun haberine göre Southampton, bu sezon başında kiralık olarak gönderdiği Mario Lemina, Wesley Hoedt, Guido Carrillo, Mohamed Elyounoussi ve Fraser Forster'ın geri dönmelerini istemiyor.

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Galatasaray, 16 milyon euro opsiyon hakkı bulunan Mario Lemina için İngiliz ekibi ile görüşmelere başlıyor. Galatasaray'ın Lemina için Southampton'a önereceği rakam henüz belli değil. Southampton'ın kiralık olarak gönderdiği tüm futbolculardan kurtulmak adına gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

20 MAÇTA 1 GOL ATTI

Mario Lemina Galatasaray'daki geleceğine ilişkin, "Southampton ile olan kontratımın bitmesine iki yıl var. Şu an için Galatasaray'da iyi durumdayım. Umarım sezon sonunda kulübün hedeflerini gerçekleştirebiliriz. Bundan sonrasını ise göreceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Lemina bu sezon Galatasaray formasıyla 20 karşılaşmada forma giydi. Gabonlu yıldız bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

(Skorer)


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: İngilizler yazdı! Galatasaray, Lemina için Southampton ile görüşmelere başlayacak
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