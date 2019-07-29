İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
İngiliz basını, forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un, Liverpool'un golcüsü Daniel Sturridge'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.
Trabzonspor'da golcü transferiyle ilgili girişimler devam ederken gündemdeki isimerden biri olan Daniel Sturridge konusunda İngiliz basınından sıcak bir iddia ortaya atıldı. ESPN kaynaklarına göre bordo mavili kulüple görüşen Sturridge, 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Sturridge ile görüşen Trabzonspor, bu transferde mutlu sona yaklaştı. ESPN'de yer alan habere göre İngiliz golcüyle ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da bordo mavililerin 2 yıllık sözleşme ve cazip bir maaş teklifiyle transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Golcü yıldızın şu anda Türkiye'de olmadığı ancak yetkilendirdiği menajerlerin Trabzonspor ile son detayları görüştüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Sturridge'i geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin de istediği ve oyuncunun bu kez Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yükek olduğu vurgulandı.
(Futbol Arena)
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IYI OYUNCUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YOZGATLILARA BAK HELE TROBZONA LAF EDİYORSUNUZ YOZGAT KACINCI LİGDE KARDEŞŞ ONU GEÇTİM ÖNCE SEHRİNİZİN TAKIMINI TUTUN ÖYLE İSTANBUL TAKIMLARINI TUTATARAK SEVİNİRSİNİZ ANCA ÖLÜMÜNE TRABZON ŞİMDİ UZAKDA AGLAYIN TRABZON ADAMI AGLATIR KOÇLARCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ÇILDIRIIINNN FENEVVVVV AGLAMAA ŞAMPİYON TRABZONUMM OLEYYYYY NASILDA ÜZÜLDÜLER ŞUNLARA BAK AGLIYCAKSANIZ HABERDE OKUMAYIN FENEVV BAHCELILERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BASLIGA BAK SON DAKIKA DUNYACA UNLU FUTBOLCU BAKALIM NASIL ALCANIZ TRABZONA FB ISTEDIGI FULBOLCUYU ALIR SIZ FB BAS KOYAMAZSINIZ FB ISTEMIS ALAMAMIS TRABZON ALCAK SIZ ILK ONCE DEVLETE OLAN BORCUNUZU ODEYIN ONDAN SONRA DUNYACA UNLU FUTBOLCU ALINCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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RUM TAKIMINA RUM OYUNCUCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Tepe tepe kullansınlar. Kıbrıs takımına elenen Trabzon takım mı?Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Köy takımlarına elenen gs-fb ne kadar takımsa Trabzon da o kadar takım. Bu sene herkese göstericez, takım nasıl olurmuş.9 4 Yayından Kaldır
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İmzayı ! istanbulda attırın. . Yoksa sıkıntı olur :)Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır