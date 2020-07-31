İngilizler, satın alınabilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi Gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig'de adından söz ettiren Leicester City'li Çağlar Söyüncü, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi İngiltere'deki 5 büyük takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoperi arasında gösterildi.

Leicester City'de forma giyen milli savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Times, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi İngiltere'deki 5 büyük takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört stoperi yazarken, aralarına Leicester'da oynayan Çağlar Söyüncü'yü de koydu. Milli stoperimizin yanı sıra Napoli'den Koulibaly, West Ham'dan Declan Rice ve Villarreal'den Pau Torres de Times'ın listesinde yer aldı.

"İKİLİ MÜCADELE KAZANMADA ÇOK BAŞARILI"

Çağlar Söyüncü için yapılan yorumda, "Sahada ikili mücadele kazanmada çok başarılı. Almanya'dan alındığındaki değeri olan 18 milyon Pound'dan çok daha değerli durumda ve Premier Lig'in ilk 5 takımının da gözü önünde" denildi. Bonservisi 45 milyon Euro olarak güncellendi.