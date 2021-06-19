Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi, halk da boks maçı izler gibi kavgayı seyretti

İngiltere ile İskoçya, Euro 2020 D Grubu'nda Londra Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Grubun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etse de ikinci maçta İskoçya engeline takıldı ve mücadele 0-0 sonuçlandı. Tarihsel rekabeti olan iki ülkenin taraftarları da kavgaya tutuştu. Tekme tokat birbirine giren ve alkollü olduğu görülen taraftarlar, yiyecek ve içeceklerini birbirlerine fırlattı. Kavgayı seyreden vatandaşların hiçbir tepki vermemesi dikkat çekti.

İngiltere ve İskoçya arasında 0-0 biten müsabakadaki sertlik saha dışına yansıdı. Oldukça sert geçen ve bol faul düdüğünün duyulduğu maçın yankısı taraftarlara taşındı. İki ülkenin taraftarları tekme tokar birbirine girdi. Yiyecek ve içeceklerini de sopa, taş gibi kullandılar. Olay yerindeki vatandaşların kavgayı boks maçı izler gibi seyretmesi de dikkat çeken bir diğer olaydı.

PORTO DA SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynandığı Porto'da yine İngiliz taraftarlar arbede çıkartıp, sabaha kadar polisle çatışmıştı. Chelsea ve Manchester City finali için Portekiz'e giden İngiliz taraftarlar, polise ve bölgenin vatandaşlarına kabus gibi bir gün yaşatmıştı.