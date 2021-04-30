İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor

Bu sezon Hugo Lloris'in düşük performansı ve yükselen yaşı sebebiyle İngiliz ekibi Tottenham, kalesinde kan değişimi yapacak. Bir süre önce İngiliz basınında Altay'a ilgisi olduğu belirtilen Tottenham'ın, genç file bekçisi için resmi adım atacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Altay'ı satmak gibi bir düşüncesi yok ama 25 milyon euronun üzerinde teklif gelirse durum değişecek.

Sarı-Lacivertliler'in kalecisi Altay Bayındır'ın Tottenham'a gideceği iddialar giderek güçleniyor. İngiliz sitelerinde ve Tottenham forumlarında Altay için resmi temasın kurulacağına dair bilgiler paylaşıldı. Tottenham taraftarı, şubat ayında Altay'ın takıma kazandırılma ihtimalini olumlu karşılamıştı. İngiliz ekibinin aslında genç kaleciye Ankaragücü'ndeyken beri bir ilgisi var ama Fenerbahçe o dönem aceleci davrandı.

FRANSIZ KALECİNİN DÖNEMİ BİTTİ

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham, önümüzdeki sezon uzun yıllar rekabet edecek bir takım kuracak. 35 yaşına gelen Fransız kaleci Lloris'in her geçen gün düşen performansı ve ilerleyen yaşı, İngiliz ekibini kan değişimine mecburen sürükledi. Maddi durumu iyi olan Premier Lig ekipleri, 20 milyon euro seviyelerindeki bonservis bedellerini rahatlıkla karşılayabilir. Fenerbahçe Altay'ı kesinlikle satmak istemiyor ama bunu değiştirebilecek bir ücret de var.

25 MİLYON EURODAN AŞAĞISI ASLA

Fenerbahçe, 23 yaşındaki kalecisinin uzun yıllar takımda kalmasını istiyor. Altay'ın yerini doldurmak isterken daha fazla zarar edilebileceği bilinci de hakim. Ancak 25 milyon euro üzerinde teklif gelirse her şey değişir. Yaz transfer döneminde Tottenham'ın bu parayı gözden çıkarabileceği konuşuluyor.