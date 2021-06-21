İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor

İngiliz bankası TSB, 5 milyon müşterisinin kripto borsalara para gönderimini yasaklamayı planlıyor. Yasağa gerekçe olarak ise 849 müşterinin bir ay içerisinde dolandırılması öne sürüldü.

Kripto para piyasalarında düşüş dalgası sürerken yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de Thodex, VeBitcoin gibi dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kripto para borsalarının yanında global kripto para borsalarında da İngiliz TSB şüpheli işlemler tespit etti. The Times'ın haberine göre İngiltere'de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor.

MÜŞTERİLER DOLANDIRILDI

Dev banka TSB'nin yaptığı araştırmalar sonucunda 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşteri sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldı. İşlemlerin bir çoğu ise Cayman Adaları'nda kayıtlı olan Binance üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Zayıf güvenlik kontrolleri nedeniyle de Binance üzerinde araştırmalar sıkılaştırıldı. TSB tarafından Binance ile irtibat kurulmaya çalışılsa da sonuçsuz kaldı. Kripto para borsası Kraken'e de para gönderiminin yasaklanacağı duyuruldu.

İngiltere'de hızlı zengin olmaya yönelik yapılan reklamlar nedeniyle dolandırıcıların sayısında artış yaşandı. Geçen yıl bankacılık sistemi üzerinden 135.1 milyon sterlin dolandırılan İngilizler dolandırıcıların elinden kurtulamıyorlar.

BINANCE'DEN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TSB'nin iletişim kuramadığı Binance tarafında ise sözcü bir açıklamada bulundu. Binance Sözcüsü "Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruma konusunda çok ciddi. Bu iddialardan haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu konuda mükemmel sicilimiz var" dedi.

Kraken Küresel Uyumluluk Başkanı Steven Christie ise "Kraken'in dolandırıcılık olaylarına ilişkin yardım çağrılarına yanıt vermediği iddiasını kategorik olarak reddediyoruz. Kraken 2020 yılında kolluk kuvvetlerinden gelen 1000'den fazla farklı talebe yanıt verdi" açıklamasında bulundu.