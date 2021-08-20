ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak
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ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Anadolu Efes, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ligin yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Anadolu Efes, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ligin yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine göre 25-26 Eylül'de oynanacak ilk haftada Anadolu Efes ile İstanbul'da karşılaşacaklarını kaydetti.

İstanbul'da çekilen fikstürün herkes için hayırlı olmasını dileyen Deveciler, "Geçen senenin Türkiye Basketbol Ligi ile Basketbol Süper Ligi şampiyonları, ilk haftada karşılaşacak. Süper Lig takımlarını Denizli'de ağırlamaktan onur duyacağız. TBF ve başkan Hidayet Türkoğlu'na da ev sahiplikleri için ayrıca teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan ise sağlıklı, sakatlıksız bir sezon temenni ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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