ING Basketbol Süper Ligi
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor
Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Murat CinerSemt77 Yalovaspor: Jones 11, Williams, Lee 14, Mert Celep 7, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Conklin 7Aliağa Petkimspor: Armand 21, Wright-Foreman 2, Hamilton 14, Aldridge 9,...
Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Murat Ciner
Semt77 Yalovaspor : Jones 11, Williams, Lee 14, Mert Celep 7, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Conklin 7
Aliağa Petkimspor: Armand 21, Wright-Foreman 2, Hamilton 14, Aldridge 9, Sinan Sağlam 6, Yiğit Karalar 2, Doğukan Şanlı, Browne 16, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım 8, Hakan Sayılı 14, Murat Kozan
1. periyot: 10-23
Devre: 25-35
3. periyot: 40-60
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 92-65 yendi.
AA / Sıtkı Yıldız - Spor Haberleri
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