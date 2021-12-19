ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor

Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Murat CinerSemt77 Yalovaspor: Jones 11, Williams, Lee 14, Mert Celep 7, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Conklin 7Aliağa Petkimspor: Armand 21, Wright-Foreman 2, Hamilton 14, Aldridge 9,...

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Murat Ciner

Semt77 Yalovaspor : Jones 11, Williams, Lee 14, Mert Celep 7, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Conklin 7

Aliağa Petkimspor: Armand 21, Wright-Foreman 2, Hamilton 14, Aldridge 9, Sinan Sağlam 6, Yiğit Karalar 2, Doğukan Şanlı, Browne 16, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım 8, Hakan Sayılı 14, Murat Kozan

1. periyot: 10-23

Devre: 25-35

3. periyot: 40-60

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 92-65 yendi.

AA / Sıtkı Yıldız - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title