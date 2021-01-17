ING Basketbol Süper Ligi
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlici, Duhan KöyiçiBahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 13, Robinson 17, Green 16, Burak Can Yıldızlı 3, Evans 7, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Aldridge 2, Thomas Akyazılı 1, Erkan YılmazDarüşşafaka Tekfen: Luther...
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlici, Duhan Köyiçi
Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 13, Robinson 17, Green 16, Burak Can Yıldızlı 3, Evans 7, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Aldridge 2, Thomas Akyazılı 1, Erkan Yılmaz
Darüşşafaka Tekfen: Luther 8, Magette 11, Doğuş Özdemiroğlu 12, Jerrett 20, Buford 16, Andrews 9, Erkan Veyseloğlu 4, Berk Demir 3, Görkem Doğan 2
1. Periyot: 18-19
Devre: 40-50
3. Periyot: 60-69
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 85-76 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha