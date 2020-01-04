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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Ozan ÇakarBahçeşehir Koleji: Mathiang 8, Hardy 16, Alper Özcan 5, Thomas Akyazılı 1, Clark 15, Golden 14, Altan Erol 1, Johnson 10, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2Türk Telekom: Johnson 2, Fall 32, Campbell 3,...

04.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:24
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, , Ozan Çakar

Bahçeşehir Koleji: Mathiang 8, Hardy 16, 5, Thomas Akyazılı 1, Clark 15, Golden 14, Altan Erol 1, Johnson 10, Hadi Özdemir, 2

Türk Telekom: Johnson 2, Fall 32, Campbell 3, Muhammed Mustafa Baygül 6, Wiltjer 20, Hunter 13, Metin Türen 2, Şafak Edge 3, Akif Egemen Güven 6, Polat Kaya

1. Periyot: 19-28

Devre: 40-52

3. Periyot: 53-69

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. haftasında Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 87-72 yendi.

Türk Telekom 7. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 11. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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