ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Osman Sinan İşgüder, Ziya Özorhon, Hüseyin ÇelikDarüşşafaka Tekfen: Ramirez 5, Hamilton 6, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson Ii 13, Kartal Özmızrak 11, Mahir Ağva, Doruk Dora, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu 2, Doğuş Özdemiroğlu 11TOFAŞ: İbrahim Uğurlu 2, White 11, Mejia...

30.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:32
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Osman , , Hüseyin Çelik

Darüşşafaka Tekfen: Ramirez 5, Hamilton 6, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson Ii 13, 11, Mahir Ağva, Doruk Dora, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu 2, Doğuş Özdemiroğlu 11

TOFAŞ: İbrahim Uğurlu 2, White 11, Mejia 15, Phillip 3, Williams 12, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 7, Barış Ermiş 2, Lojeski 4, Muhsin Yaşar 5

1. Periyot: 17-16

Devre: 33-29

3. Periyot: 50-48

Beş faulle çıkan: 39.07 Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında TOFAŞ'ı 69-61 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.