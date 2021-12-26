ING Basketbol Süper: Aliağa Petkimspor: 70 Yukatel Merkezefendi Basket: 89
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 14 . haftası karşılamasında Yukatel Merkezefendi Basket, Aliağa Petkimspor'u evinde 70-89 'luk skorla mağlup etti.
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 14 . haftası karşılamasında Yukatel Merkezefendi Basket, Aliağa Petkimspor'u evinde 70-89 'luk skorla mağlup etti. Yukatel Merkezefendi Basket Ligde 5 galibiyete ulaşırken, Aliağa Petkimspor 12. kez yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Kaan Büyükçil xx, Musa Kazım Çetin xx
Aliağa Petkim Spor: Sinan Sağlam x 3, Sean Armand xxx 17, Daniel Domanique Hamilton xx 8, Malcolm Iseiah Thomas xxx 12, Doğukan Şanlı x, Gary Browne Ramirez xx 8, Erol Can Çinko x 2, Nusret Yıldırım x, Hakan Sayılı x 3, Peyton James Aldridge xxx 17
Antrenör: Can Sevim
Yukatel Merkezefendi Basket: Jeremy Mathew Hollowell xx 10, Zwenctl Devonte Upson xxx 10, Emircan Koşut xx 9, Kalın Jay Lucas xxx 17, Ali İhsan Paçacı x, Yiğitcan Turna xx 3, Rıhards Lomazs xxx 16, Hakan Yaparx, Thomas Akyazılı xx 8, Nathan Michael Sestına xxx 16
Antrenör: Zafer Aktaş
1. Çeyrek: 13-16 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)
Devre: 33-40 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine)
3. Çeyrek: 50-54 (Yukatel Merkezefendi Basket lehine) - İZMİR