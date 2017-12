Infınıtı 3.0 Twin-Turbo V6 Motoru Ödüle Doymuyor

INFINITI 3.0 Twin-Turbo V6, Üst Üste İkinci Kez, Ward'ın En İyi 10 Motor Ödülü'nü Kazandı





INFINITI 3.0 Twin-Turbo V6 Motoru Ödüle Doymuyor.



INFINITI'nin 3.0 litrelik çift turbo beslemeli V6 motoru (VR30 kodlu motor); Ward'ın 2018 model yılı En İyi 10 Motor listesine seçildi. VR Serisi motor, listede üst üste iki kez bu ödüle layık görülen iki motordan birisi oldu.

Q60 spor coupé modelinde sunulan gelişmiş VR Serisi motor, 400 HP güç ve 475 NM tork üretiyor.





INFINITI'nin 'Empower the Drive' sloganının önemli bir göstergesi olan ve Premium müşterilerin markadan beklediği heyecan verici performansı sunan VR Serisi ödüllü motor, küresel satışlarda rekorlara imza atılan bir yılda kazanıldı.



INFINITI VR Serisi V6 motoru, Ward'ın En İyi 10 Motor Ödülleri'nin 24'ncü yılında, Ward'ın 2017 En İyi 10 Araç Kategorisi'nin kazananları dahil dünyanın dört bir yanından üreticinin yeni ve özellikle geliştirilmiş birçok motoru karşısında test edildi.



WardsAuto Genel Yayın Yönetmeni Tom Murphy;





"INFINITI, bu yılın 'En İyi 10 Motoru' yarışında üst üste yer alan iki motordan birisi. Bu kararımız sırasında jüri üyeleri arasında herhangi bir görüş ayrılığı yaşanmadı. INFINITI Q60 spor coupé modelinde kullanılan 3.0 litrelik çift turbo VR V6 motor, yumuşak geçişlere sahip rafine yapısına rağmen, çok başarılı ara hızlanmaları ve kısa sürelerde yüksek hızlara çıkma özelliği sayesinde oldukça seri bir motor. Bu motor, V8 motorlar kadar güç üretmesine rağmen testlerimiz sırasında çok düşük yakıt tüketim değerlerine imza attı." dedi.



INFINITI'nin VR Serisi 3.0 litrelik V6 çift turbo beslemeli motoru, sürücüyü içine çeken bir sürüş keyfi sunarken doğrudan enjeksiyon, azami oranda sürtünme ve turbo beslemesi sayesinde verimliliğini sürdürmek için yenilikçi teknolojilerden yararlanıyor.



Hafif alüminyum yapısı; araç ağırlığını düşük tutmaya yardımcı olurken Q60 spor coupé modelinde üstün sürüş deneyimini sunmak için motorun tepkilerini artırıyor. VR Serisi 3.0 litre V6 çift turbo motor, INFINITI'nin Ward En İyi 10 Motor listesinde 14 yıl üst üste alan VQ motorundan sonra gelen yeni nesil bir güç ünitesi.



