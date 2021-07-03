İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla aldı
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İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla aldı

İnfaz koruma memuru tazminatını KDK aracılığıyla aldı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka bir mesleğe geçmesi nedeniyle istifa eden ve tazminatı ödenmeyen infaz koruma memurunun başvurusu üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu tazminatın ödenmesini sağladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başka bir mesleğe geçmesi nedeniyle istifa eden ve tazminatı ödenmeyen infaz koruma memurunun başvurusu üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucu tazminatın ödenmesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamada, 2017 ile 2020 arasında 4B kapsamında sözleşmeli olarak Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğünde çalışan başvurucunun öğretmenlik kadrosuna atanmasının ardından istifa ettiği aktarıldı.

Çalıştığı süreye dair tazminat talebini Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ileten kişi, olumsuz yanıt alması üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, mağduriyetinin giderilmesi için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme yaparak başvurucunun durumunun yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Bunun üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, başvurucu eski infaz koruma memurunun iş sonu tazminatının ödenmesine karar verdi ve konuyla ilgili KDK'ye bildirimde bulundu. Böylece, başvurucunun mağduriyeti giderilmiş oldu.

Açıklamada ayrıca, KDK'nin kamu idareleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğü hatırlatılarak, vatandaşların idarelerle yaşadığı sorunları kurumun internet sitesi üzerinden iletebildikleri hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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