İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1 - Haberler Spor
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İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor
İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1

STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Safa Yılmaz, Süleyman Yavaşoğlu, Sabri ÜstünelİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş (Dk 42 Yunus Emre Duyan), İbrahim Sürgülü, Mustafa Kayabaşı (Dk 65 Bahadır Taşdelen), Emir Özsoy, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Aykut Uluç (Dk 80 Gülhan Üreyen),...

İNEGÖL, BURSA (DHA) -

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Süleyman Yavaşoğlu, Sabri Üstünel

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş (Dk 42 Yunus Emre Duyan), İbrahim Sürgülü, Mustafa Kayabaşı (Dk 65 Bahadır Taşdelen),  Emir Özsoy, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel,  Aykut Uluç (Dk 80 Gülhan Üreyen), Furkan Mızrak (Dk 65 Hakkı İsmet Şimşek), Ömer Faruk Ermeç

SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut, Yasin Elmas (Dk 69 Mustafa Aydın), Alpay Koçaklı (Dk 84 İbrahim Mızrap), Ozan Kılıçoğlu (Dk 89 Oğuzhan Bozkurt),  Timur Kosovalı,  Doğancan Kılıç, Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara, Barış Sağır

SARI KARTLAR: İsmet Şimşek ( İnegölspor ), Uğur Bulut, Eşref Korkmazoğlu, Ozan Kılıçoğlu ( Sivas )

GOL: Dk 55 (KK) Samet Cantürk

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor'a 1-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

55'inci dakika gelişen Sivas Belediyespor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Abdullah'ı kaleye yerden sert vuruşuna İnegölspor'lu Samet dokundu, top ağlarla buluştu. 0-1


- Bursa
İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1

İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Spor Haberleri

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