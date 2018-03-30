İnegöllü Mobilyacılar "İsmob 2019"Da

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, 22-27 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Mobilya Fuarı'na (İSMOB) katılmak için TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ile protokol imzaladı.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ilçedeki bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda İnegöl markasına ve mobilyacılara ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyacaklarını söyledi.

Ersözlü, bu iş birliğinin yıllarca devam etmesini arzuladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TÜYAP olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. 2019 yılında 22-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek İSMOB'da İnegöllü mobilyacılarla iş birliği içine giriyoruz. İnegöl mobilyasının ihracat değerini artırmak, yeni müşteriler kazandırmak, İnegöl markasını tüm dünyaya tanıtmak, duyurmak ve hak ettiği yere getirmek adına güçlerimizi birleştiriyoruz. TÜYAP Fuarcılık olarak önümüzdeki yıldan itibaren düzenlenecek fuarlarda İnegöl markalarına daha iyi yer vermek, İnegöl markalarını ön plana çıkarmak, İnegöl mobilyasını yeni alıcılarla buluşturmak adına bu iş birliğine gidiyoruz."

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da İnegöllü firmalar ve diğer firmalar için fuarın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından taraflar iş birliği protokolünü imzaladı.