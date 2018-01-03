İnegöl'de Mobilya İhracatı 2017 Yılında Arttı

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 2017 yılında İnegöl Gümrüğü'nden 63 milyon 874 bin dolarlık ithalat, 143 milyon 134 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.



Hüseyin Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılında İnegöl Gümrüğü üzerinden gerçekleştirilen dış ticaret hacmiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahin İnegöl'den kara yoluyla yapılan ihracatın büyük bölümünün İnegöl Gümrüğü üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, "Dinamik bir yapıya sahip olan İnegöl ekonomisinin 2017 yılı dış ticaret istatistikleri henüz açıklanmadı. Deniz yolu ile yapılan ihracat ağırlıklı olarak limanlardan yapılıyor. Bu rakamlar ortaya çıktığında İnegöl'den 1 milyar doların da üzerinde dış ticaret gerçekleştiğini göreceğiz. İnegöl her zaman dış ticaret fazlası veren ekonomisiyle Türkiye'ye örnek oluyor" dedi.



Milletvekili Şahin, girişimci bir ruha ve dinamik bir ekonomik yapıya sahip İnegöl'ün geçen yılı da başarıyla tamamladığına dair ilk bilginin İnegöl Gümrük Müdürlüğü verileri ile ortaya çıktığına vurgu yaptı. İnegöl Gümrüğü'nden 2017 yılında yapılan dış ticarette ihracatın ithalatı yaklaşık 2,5 kat geçtiğini ifade eden Hüseyin Şahin, bu rakamların mutluluk verici olduğunu ifade etti.



En çok ihracat ve ithalat yapılan ayın aralık olduğuna işaret eden Şahin, "İnegöl ortaya koyduğu istikrarlı dinamik ekonomisi ile Başbakanımız Binali Yıldırım'dan övgü aldı. Hükümetimizin ihracatın kolaylaştırılması yönünde yaptığı düzenlemeler ve uygulamalar ile ihracatçımıza her türlü desteği vermeye devam ediyor. Bu arada yaptığımız girişimler ile 7 yıl önce İnegöl'de açılan gümrük de ilçemizin ihracatının artışına olumlu katkı yaptığı bir gerçektir" diye konuştu. - BURSA