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İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

SALON: İnegölHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Zafer ÖzmenİNEGÖL BELEDİYESPOR: Berkan Bozan, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Oneş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Vefa Yılmaz)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan...

21.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:13
İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Zafer ÖzmenİNEGÖL BELEDİYESPOR: Berkan Bozan, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Oneş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Er, Mert Nevzat Güneş, Vefa Yılmaz)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Mehmet Bogaçhan Zambak, Alisson, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Uğur Kılıç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu)SETLER: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20SÜRE: 110 dakika (27, 27,30,26)İnegöl Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley 1'inci etabında, İnegöl Salonu'nda ağırladığı 'u 3-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 26 Aralık Perşembe günü saat: 19: 00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. İnegöl Belediyespor, bu maçtan 2 set alması halinde adını bir üst tura yazdıracak.

Kaynak: DHA
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