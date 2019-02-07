İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. İmza törenine tüm takım katıldı. Süper Ligde 28 kişilik kadroya alınmayan Benzia'nın törendeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

TOPLU FOTOĞRAFTA DA YER ALMADI

En arkada tek başına oturan Benzia toplu fotoğrafta da yer almadı. Öte yandan Cezayir basınında yer alan haberlere göre sezon sonuna kadar forma giyemeyecek olan Benzia'nın, Afrika Kupasında oynamasının zor olacağı kaydedildi.