İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti
Fenerbahçe'de yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Süper Lig kadrosuna alınmayan Yassine Benzia'nın törende üzgün bir halde tek başına oturması dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc ve Serdar Aziz için imza töreni düzenledi. İmza törenine tüm takım katıldı. Süper Ligde 28 kişilik kadroya alınmayan Benzia'nın törendeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.
TOPLU FOTOĞRAFTA DA YER ALMADI
En arkada tek başına oturan Benzia toplu fotoğrafta da yer almadı. Öte yandan Cezayir basınında yer alan haberlere göre sezon sonuna kadar forma giyemeyecek olan Benzia'nın, Afrika Kupasında oynamasının zor olacağı kaydedildi.
YORUMLAR (13)
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Küme düşecekleri diye mi gülüyorlar..çok başarılı bir takim oldurami ona seviniyorlar..sezonun en başarısiz takımi fenerbahçe t akımıCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu sezon Fenerbahçe ŞAMPİYON olamazsa iç savaş çıkarmı..? dersimizin konusu bu olmalı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Elindeki hazinenin değerini bilmeyenlerin, bilenlerinde çarçur etmesinin sonucudur bu durum, bilmem kaçbin kongre üyesinin 2 yıl boyunca ilmik, ilmik işlenerek alınan kararın ardından gelinen sona doğru yaklaşımın habercisidir, Benzia yada diğerleri, hesapsız ve bilinçsizce yapılan transferlerin onaylanmasıdır bu görüntü. Tarihinde bimem kaçbin oy farkla başkan seçilip bukadar fark yiyen Fb nin mimarları, geldiğiniz noktadan memnunmusunuz?İnşaallah bundan sonra yaptığınız hataları tekralamanız umuduylaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Benim anlayamadigim ordaki arkadaşlar neye gülüyor öyle sanki cafede sohbet ediyorlar imza töreninde ciddi olacaksın gülüyorsun herseye güldür güldür showdakj seyirciler gibi adamlar seyirciye mal dese ona bile gülüyorlarCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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müslüman oldugu için dedikodu yapmak istememişCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır