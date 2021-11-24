İmkansızı başardı! Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekorun sahibi oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Bayern Münih, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Alman devi gruptan çıkamayı garantilerken, Robert Lewandowski de kırılması güç bir rekora imza attı. Polonyalı yıldız, Devler Ligi'nde iki kez 9 maç üst üste gol atma serisi yakalayan ilk futbolcu oldu.
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Alman devi, Ukrayna'da kar yağışı altında oynanan mücadelede Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti ve son 16'ya kalmayı garantiledi.
LEWANDOWSKI'DEN TARİHİ BAŞARI
Karşılaşmanın 14. dakikasında Bayern Münih'i öne geçiren golü atan Lewandowski ise tarihi bir başarıya imza attı. Polonyalı yıldız, Devler Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atma serisi yakalayan ilk futbolcu olarak rekor kırdı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet