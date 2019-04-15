İmar Barışı İçin Neden Doğan Hukuk Bürosu Tercih Edilmeli?

Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İmar barışı noktasında Doğan Hukuk Bürosunun üstlendiği rolü ve rakiplerinden farklılaştığı noktaları anlatan Avukat Doğan, "Doğan Hukuk Bürosu olarak bünyemizde bulundurduğumuz inşaat mühendisi, mimarlar, hukukçular ile birlikte uçtan uca hizmet sunmaktayız. Bu da danışanlara paket program tercihini uygun bütçelerle sunmamıza yardımcı oluyor" dedi.

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