: İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi

12.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'da açılacak olan şehir hastanesine yapılan karayolu ve metro inşaatının çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiğini açıklayan Turhan, Erdoğan'ın bunun üzerine talimat verdiğini söyledi.

"YAPMAZLARSA..."

Bakan Turhan, "Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız' dedi ve talimat verdi. 'Yapmazlarsa hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz" dedi.

"GÜNDEN GÜNE SÖYLEMLERİ DEĞİŞİYOR"

"İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil" diyen Turhan, "Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline gelen Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"Kanal İstanbul yapılırsa, İstanbul'un 8 bin 500 yıldır var olan yer altı ve yer üstü kaynakları yok olacak" diyen İmamoğlu, "En büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su. Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. 427 milyon metreküp içme suyu rezervi elden çıkar. Bu susuzluğa mahkumiyet demektir" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.

KANAL İSTANBUL ÖZELLİKLERİ

Açıklamalara göre, resmî adıyla Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak.Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI

Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek yaklaşık 45 km uzunluğunda ve 20.75 metre derinliğinde olan projenin kazı aşaması da 4 yıl sürecek. Yılda yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak. Kanaldan çıkacak toplam hafriyat miktarı yaklaşık 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp olarak hesaplandı. Bu miktarın 1 milyar 79 milyon 252 bin metreküpünü kara kazısı, 76 milyon 416 bin metreküpünü deniz ve göl taraması oluşturacak. Kanal boyunca karada yapılması planlanan yaklaşık 1,1 milyar metreküplük kazının 800 milyon metreküplük kısmı Karadeniz'e bağlanılan kesimde gerçekleştirilecek.

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