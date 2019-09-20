İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanlığı tarafından DHMİ'ye atandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ulaşım Daire Başkanı iken görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
20.09.2019 11:21
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de Ulaşım Daire Başkanı iken görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün yayımlanan kararnameyle birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.