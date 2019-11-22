İmamoğlu, bir vaadini daha gerçekleştiriyor: 30 bin İstanbullu üniversite öğrenisine yıllık 3200 TL burs verilecek

22.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:04

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm vaatler bir bir hayata geçiyor" dedi.

İsrafa son verildiğini, süt dağıtımına başlandığını, kreşlerin yapıldığını ve ulaşım projelerinin gerçekleştirilip bursların hazır hale getirildiğini kaydeden Ongun, "30 bin İstanbullu üniversite gencimize eğitim yardımına başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU'NUN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

#İstanbulKazanıyor etiketiyle paylaşımda bulunan Ongun, ibbTV tarafından hazırlanan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "30 bin İstanbullu üniversite gencimize eğitim yardımına başlıyoruz" duyurusunu yaptığı anla başlayan videoyu paylaştı.

EĞİTİM YARDIMI

ibbTV'nin İstanbullu gençlerle röportaj yaptığı videoda, gençlerin, İBB'nin üniversiteli öğrencilere yapacağı burs hizmeti hakkındaki görüşleri yer aldı. Videoda, burs hizmetine başvurunun detayları da anlatıldı.

6 VAADİNDEN İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

İmamoğlu, burs vaadi dışında 6 seçim vaadi arasında bulunan süt vaadini geçtiğimiz haftagerçekleştirmişti.Proje kapsamında, ilk etapta İstanbul genelinde aylık 750 bin litre süt dağıtılacak. Bu hizmetten İBB'den sosyal destek alan ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocukları yararlanabilecek. Haftada çocuk başına 2 litre süt verilecek. Bir litrelik UHT sütler ailelere çocuk sayısına göre aylık ya da 15 günlük süreler içerisinde teslim edilecek. Dağıtımlar ise İBB ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.